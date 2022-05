Stad Antwerpen zoekt 70 extra parkeerwachters: "Foutparkeren en onbetaald parkeren verder aanpakken"

De stad Antwerpen lanceert een wervingscampagne waarbij ze op zoek gaat naar 70 parkeerwachters, bovenop de 45 parkeerwachters die al in dienst zijn. Zo wil de stad overlast zoals foutparkeren en onbetaald parkeren verder aanpakken. De campagne heet "Mijn plaatske gevonden". Het gaat om een gevarieerde job, aldus de stad. Je combineert kantoor- en buitenwerk en gaat te voet, met de fiets, de scooter of de scanwagen op stap. "Enkele jaren geleden is er inderdaad ook scanwagen ingezet", vertelt teamverantwoordelijke Bart Muyshondt. "Die rijdt langs de voertuigen en scant de nummerplaten. Die gegevens worden gecheckt en als er bestuurders niet hebben betaald, wordt dat doorgegeven aan parkeerwachters op straat. Die gaan dan ter plaatse. Er zijn ook parkeerwachters die pv's mogen geven voor foutparkeren. We delen niet alleen boetes uit maar helpen ook om de stad leefbaarder te maken en maken de mensen wegwijs in de parkeermogelijkheden. We zoeken enthousiaste mensen die graag buiten werken en zich ten dienste willen stellen van de burgers met een groot hart voor Antwerpen". Tot en met 31 mei kan je je aanmelden.