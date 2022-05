Stad Landen wil buitenschoolse kinderopvang maken van oud vredegerecht

In Landen is er nood aan nieuwe ruimte om kinderen op te vangen en een kinderopvangverblijf in het oude vredegerecht zou daar een oplossing voor bieden. "Het organiseren van buitenschoolse kinderopvang in het vredegerecht biedt een oplossing voor de prangende nood die er is voor kinderen van Hof Pepijn die nu worden opgevangen in het paviljoen, maar dat is verouderd", vertelt schepen van Kinderopvang Saartje Ieven (L'anders). "Wij vinden als stadsbestuur het oude vredegerecht een ideale locatie, te midden van het groen, voor een kinderopvangverblijf. Bovendien hebben we het plan om de ruimtes, buiten de kinderopvanguren, te gebruiken voor allerhande socio-culturele activiteiten, zoals workshops en filmvertoningen."

Oppositiepartijen Groen en Open Vld in Landen vinden het geen goed idee om het oude vredegerecht om te vormen tot buitenschoolse kinderopvang. Volgens hen kunnen er te weinig kinderen terecht en is het gebouw niet gepast voor een kinderopvangverblijf. De oppositie hekelt ook het feit dat er geen studie aan vooraf is gegaan. "Er is bovendien geen overleg geweest met de scholen en de huidige buitenschoolse kinderopvang en er is geen advies aan hen gevraagd. Dat vind ik stuitend", aldus Didier Reynaerts (open Vld). "Onze kinderen zijn te waardevol om hen in een oud versleten gebouw te steken."