Stationsbuurt Hasselt moet groener worden: plannen voor park met vijver aan stationsgebouw

"Deze stationsbuurt is natuurlijk hét mobiliteitsknooppunt van Hasselt én Limburg, een plek waar bijzonder veel verkeer samenkomt”, begint schepen van Stadsontwikkeling Marc Schepers (RoodGroen+). “Verkeersveiligheid is onze prioriteit, en om die reden worden in het nieuwe plan de verkeersstromen op de meest veilige en de meest duidelijke manier georganiseerd. De focus ligt op het openbaar vervoer en de zachte weggebruikers. We hebben ons voor het ruimtelijk uitvoeringsplan gebaseerd op vorige plannen en visies. Maar in dit plan is duidelijk vastgelegd wat waar zal komen."

"Het drukke stationsplein krijgt een make-over", gaat schepen Marc Schepers verder. “Het busstation krijgt een aparte plek waardoor er aan de voorkant van het stationsgebouw ruimte ontstaat voor een gezellig groen pleintje. Zo wordt de Bampslaan opnieuw ingericht met meer ruimte voor fietsers en wandelaars en met meer groen. Het zal de entree worden naar de stationsbuurt en natuurlijk in de andere richting ook naar de binnenstad.”