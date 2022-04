Tesla verliest meer dan 100 miljard dollar op rood Wall Street

Topman Elon Musk zag zijn aandelen van Tesla door de koersdaling 42 miljard dollar (of zowat 39,5 miljard euro) minder waard worden. Dat is bijna gelijk aan wat hij voor Twitter wil betalen.

Twitter, dat later deze week met cijfers komt, verloor 3,9 procent tot minder dan 50 dollar. De koers ligt nog altijd onder de 54,20 dollar per aandeel die Musk voor Twitter op tafel heeft gelegd. Het is de bedoeling dat de overname voor het einde van het jaar kan worden afgerond.

De aandelenbeurzen in New York gingen over een breed spectrum stevig omlaag. Niet alleen door bezorgdheid over nieuwe renteverhogingen door de Federal reserve, maar ook een escalatie van de verhoudingen tussen Europese landen en Rusland drukten op het sentiment, nu Rusland de levering van aardgas naar Polen en Bulgarije stopzet. Ook liet Rusland opnieuw weten dat het risico op een nucleaire oorlog toeneemt.