UHasselt treedt toe tot Europees netwerk van universiteiten: samenwerken rond duurzaamheid

Een grote uitdaging is de verschillen in wetgeving in elk van deze lidstaten die de samenwerking en samensmelting tot een diploma soms moeilijk maakt, maar het ontbreekt gelukkig niet aan enthousiasme bij de verschillende partners. De Vlaamse regering ondersteunt deze samenwerkingen vanuit het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie. UHasselt krijgt 904.000 euro om deze samenwerking te realiseren op initiatief van Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V).

“Duurzame ontwikkeling is de uitdaging van de toekomst en deze expertise inbedden in een Europees netwerk is van ontzettend groot belang” besluit Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Gezin, Volksgezondheid en Armoedebestrijding (CD&V). Hij sluit af met een Afrikaans gezegde: “Als je alleen wandelt, raak je er sneller. Maar als je samen wandelt, raak je verder.”