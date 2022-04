VN-secretaris-generaal Guterres wil van Russische president Poetin weten wat nodig is voor vrede

Secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres is in Moskou om met de Russische president Vladimir Poetin te praten over de oorlog in Oekraïne. Volgens een woordvoerder van de VN-baas gaat hij aandringen op een snel vredesakkoord. Eerder op de dag staat een gesprek gepland met de minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov over een oproep tot een staakt-het-vuren. Een eerdere oproep van de VN-baas om de wapens neer te leggen vond geen gehoor.