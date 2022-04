Vrouw op step aangereden door tram in Antwerpen

Rond kwart over zeven is een vrouw met een elektrische step aangereden door een tram ter hoogte van de Brusselstraat in Antwerpen, in de buurt van de Brederodestraat. De omstandigheden van het ongeval zijn nog onbekend.

De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Haar toestand is onbekend. De hulpdiensten laat weten dat het slachtoffer naast het tramstel lag, en niet eronder geneld was. De trambestuurder is in shock. De Lijn voorziet een omleiding voor tram 4.