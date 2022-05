Waterlek in cafetaria zwembad Arendonk: "Het water gutste van de trappen naar beneden"

De zwembadcoördinator kreeg afgelopen nacht een melding van de alarmcentrale dat er iets mis was. Ze ging meteen kijken en zag dat er een probleem was in de cafetaria, naast het zwembad. Er stond veel water in de kelder, wel zo'n 40 centimeter. "Het water liep er van de trappen naar beneden. Dat zijn taferelen die je liever niet ziet", vertelt schepen van sport An Hermans (N-VA). "Er bleek een leiding gesprongen onder het Parkcafé, de cafetaria van het zwembad. De brandweer heeft het water weggepompt. Pidpa komt vandaag kijken waar het lek is ontstaan. Intussen is de waterleiding dichtgedraaid. Er zal nog veel opkuiswerk zijn en enkele diepvriezers zijn stuk. Ook onder het zwembad is wat water in de kelder gelopen maar het zwembad blijft open. De scholen kunnen gewoon komen zwemmen. Het Parkcafé is vandaag dicht."