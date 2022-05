West-Vlaanderen telt meer bijensoorten dan gedacht

Er leven in West-Vlaanderen meer bijensoorten dan 2 jaar geleden werd gedacht. Dat betekent niet per se dat er extra soorten zijn bijgekomen. Minstens een deel van de verklaring is dat er beter wordt opgevolgd welke bijen er precies leven. En dat is onder meer te danken aan 'Kruisbestuivers'. 'Kruisbestuivers' is een project dat loopt in 13 gemeenten in het centrum en het noorden van West-Vlaanderen en als doel heeft de bijen beter te beschermen. "In het kader van dat project hebben we Natuurpunt gevraagd om de soorten in die gemeenten grondiger te onderzoeken", zegt Katrien Geurts van 'Stadslandschap 't West-Vlaamse Hart', dat Kruisbestuivers mee ondersteunt, "en de resultaten waren verrassend. We telden een kwart meer soorten dan gedacht. Al moeten we toegeven dat het niet zo vanzelfsprekend is om al die soorten van elkaar te onderscheiden. Dat vraagt kennis en ervaring."