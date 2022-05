Wie wil een deel van de kust afzwemmen met zeezwemster Marieke Blomme? "Wij voorzien alles"

De zwemtocht speelt zich af tussen Nieuwpoort en Oostende: goed voor een afstand van 16 kilometer. "Die kan je individueel afleggen, of in team", gaat Blomme verder. "In team zwem je elk een stukje ervan met 2,3 of 4 zwemmers. Hoe dan ook moeten alle zwemmers kunnen aantonen dat ze al eens aan een open water-evenement hebben deelgenomen. "Als je alleen zwemt moet je bewijzen dat je al 5 kilometer hebt gezwommen in open water op een evenement of 7 kilometer op een training."

Normaal gezien vinden de zwemtochten plaats in juli of augustus. "Maar we voorzien nog een plan B, voor het geval we net als vorig jaar slechte weersomstandigheden krijgen. In dat geval is september een optie om de zwemtochten te laten doorgaan", aldus Blomme.

Om deel te nemen betaal je 250 euro of 80 euro per persoon in een team van vier zwemmers.