Aanslagen in Transnistrië brengen oorlog op de westflank van Oekraïne

Eerder op de dag schatte onze collega Jan Balliauw dat iets minder dreigend in. Volgens hem staan de Russische troepen in het zuiden van Oekraïne niet sterk genoeg om door te stoten naar hun collega's in Transnistrië. De Oekraïense troepen in en rond de havenstad Odesa houden er goed stand en voeren er zelf tegenaanvallen uit. Balliauw is zelf enkele weken geleden in Moldavië en Transnistrië geweest en vond de toestand er nogal rustig. Mogelijk willen een aantal separatisten toch deelnemen aan de strijd tegen Oekraïne en op termijn is het moeilijk in te schatten.