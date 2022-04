Zijgevel in Sint-Niklaas stort in, geen gewonden wel grote materiële schade

In Sint-Niklaas is rond 08.00 uur de zijgevel van het restaurant 't Heerehuys om nog een onverklaarbare reden naar beneden gekomen. De materiële schade is enorm, er vielen geen gewonden omdat er op het moment van de instorting geen mensen aanwezig waren in het restaurant en de woning erboven. De brandweer was snel ter plaatse en heeft de zone voor het gebouw afgezet en ook een gebouw in de buurt beschermd met houten platen.