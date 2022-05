Zwaluwkolonie bij zinkbedrijf Nyrstar in Balen moet verhuizen

De vogels zijn dit jaar later aangekomen dan vorig jaar. "We weten niet goed waarom, maar de zwaluwen kwamen dit jaar later toe van hun trek. De weg van hier naar het Zuiden loopt heel soepel, maar de terugkomst is alsmaar meer een probleem", licht Put toe. "We zien ook dat er in Frankrijk nog heel wat vogels worden neergeschoten. Daar moet Europa iets aan doen."