Zware brand en ontploffing in Leopoldsburg vernielt 2 huizen en 3 handelszaken

"De chocolade neemt alles op. De volledige stock, alles wat je in de toonbank ziet, elke praline, elk doosje moet vernietigd worden", zegt uitbaatster Brenda Houdmeyers bij Radio 2. "Ik ben op 8 oktober open gegaan, dus ik heb nog geen volledig jaar gedraaid. Op 8 mei zou het de eerste Moederdag zijn en ook daarvoor had ik alle stock al in huis gehaald. Dit is nu helemaal verloren."