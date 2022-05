Zwembad in Heule opent opnieuw de deuren na mislukte schilderbeurt tijdens zomervakantie

Voor heel wat Heulenaars is de opening van het zwembad fantastisch nieuws. Maar ook de uitbaters van het Sportcafé in het zwembadcomplex slaken een zucht van verlichting. “We hebben zwarte sneeuw gezien. De laatste tijd draaien we op 25 procent van onze normale omzet. Eerst waren er problemen met het dak van het café, dat moest vernieuwd worden omdat er water door sijpelde, daarna was er het verhaal van de badkuipen”, zeggen Nick Verhaeghe en Sabine Cottereel. “Gelukkig heeft de stad Kortrijk onze huurgelden in die moeiilijke periode aangepast, anders hadden we het nooit gered.”