116 extra zorgverleners voor geïnterneerden in Belgische gevangenissen

Vorig jaar besliste de regering al dat er 50 extra zorgverleners komen voor geïnterneerden in de gevangenissen van Merksplas en Paifve. 37 van de 50 zijn intussen aan de slag: 11 mensen in Merksplas en 26 in Paifve.

Nu besliste de regering om de zorgteams van de andere gevangenissen met 116 extra zorgverleners te versterken. Het gaat om psychiatrische verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers en opvoeders. De investering bedraagt ongeveer 5 miljoen euro. "Daardoor wordt voortaan voor elke geïnterneerde in elke gevangenis van ons land verzekerd dat hij of zij dezelfde zorg krijgt als in een andere psychiatrische instelling", zo staat in een persbericht. "Dat is een belangrijke stap vooruit in de zorg en behandeling van geïnterneerden."