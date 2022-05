Aalsterse kunstenaar maakt bijzonder portret van overleden carnavalist Keizer Kamiel voor familie

Van Schuylenbergh ging langs bij dochter Veerle Sergeant om inspiratie op te doen. "Het huis van Veerle is een soort museum met allerlei foto- en beeldmateriaal van Keizer Kamiel. Er zijn allerlei memorabilia die de man gedenken. Ze heeft me ook de keizerlijke kostuums getoond. Dat was een bijzonder moment en heeft me het basisidee gegeven." Van Schuylenbergh is aan de slag gegaan met alle "kostuums" die Keizer Kamiel droeg. "Niet alleen carnavalskostuums, maar ook de overall die hij droeg als fietsenmaker of zijn gewone kleren die hij droeg in zijn vereniging voor armen."