Boerenbond voert actie tegen stikstofdecreet in Sint-Truiden: 1 op 3 jobs in agrarische voedselketen bedreigd 

Het openbaar onderzoek over het nieuwe stikstofdecreet is vorige week van start gegaan. De Boerenbond blijft zich hevig verzetten tegen dat plan van Vlaanderen. "Niet alleen de boeren zelf worden getroffen", vertelt Heidi Pinxten. "Ook de toeleveringsbedrijven die bijvoorbeeld machines of veevoeder leveren. Of de slachterijen en de vleesverwerkende bedrijven. Het gaat om een hele keten, en we vrezen dat een op de drie jobs verloren zal gaan."