Antwerps nooddorp klaar voor eerste Oekraïense vluchtelingen 

In de containers zijn telkens aparte appartementjes gemaakt, voor vier personen. Alles samen kunnen er zo'n 600 mensen terecht. Omdat het allemaal zo snel klaar moest zijn, is het hele project een absoluut huzarenstukje", zegt projectmanager Matthias Levrie. "We hebben alles tegelijkertijd moeten afhandelen: de planning, grondwerken, inrichting,... Dat doe je normaal gezien chronologisch, hier komt alles samen."

"Dat maakt dat we op de werf niet alleen de riolering aan het aanleggen zijn maar ons ook al bezighouden met bijvoorbeeld handdoeken klaarleggen in de appartementen", aldus Levrie. Dat is uitzonderlijk, maar het zorgt er wel voor dat we erg snel werken. "

