Nieuwe celstraf voor afgezette regeringsleider van Myanmar en nobelprijswinnaar Aung San Suu Kyi 

Sinds de 76-jarige regeringsleider in februari vorig jaar werd afgezet na een staatsgreep van de militaire junta, is Aung San Suu Kyi opgesloten op een geheime plaats en krijgt ze de ene aanklacht na de andere in de voeten geworpen. Zo werd ze in juni vorig jaar veroordeeld tot 6 jaar cel, voor het bezit van walkietalkies en omdat ze de coronamaatregelen zou hebben overtreden. Ze was al die tijd niet meer in het publiek verschenen. Maar op de laatste zitting van deze rechtszaak, vorige week, leek ze in goede gezondheid. Ze riep haar aanhangers op om "de eenheid te bewaren".