Het Oekraïense gezin van Mikhail Danilov en Olena Danilova uit Marioepol is naar ons land gevlucht. "Marioepol is nu de slechtste plaats op aarde", getuigt een emotionele Olena Danilova in "Terzake". Haar man Mikhail is vastberaden om zijn land opnieuw op te bouwen wanneer er opnieuw vrede is in Oekraïne.