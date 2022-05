"Bloedend" ijslam nog steeds erg populair bij ijsatelier in Erps-Kwerps

Het is de tijd van het jaar om bij traiteurs en ijsroommakers te bestellen voor het lente- of communiefeest van je zoon of dochter. Maar bestellen mensen nog zoiets traditioneel als een "ijslam" waarbij er rode vloeistof, een frambozencoulis, uit de hals komt als de communicant de ijstaart aansnijdt?

"Absoluut", zegt Sofie van ijsatelier Tivoli boutique in Erps-Kwerps. "De bestellingen lopen binnen, het is erg druk. Ik begin trouwens elke dag om vier uur 's ochtends met werken. En er worden wel degelijk veel ijslammetjes besteld, vaak gepersonaliseerd met een naam erbij of "bloed" in de kleuren van de favoriete voetbalkleuren van de communicant of communicanten."