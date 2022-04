Tweede Vlaamse Ecozone succesvol uitgerold in Leuven: Twee ton minder CO2 per dag

Leuven is na Mechelen de tweede centrumstad in Vlaanderen waar de Ecozone wordt uitgerold. En ook in Leuven is het de bedoeling dat die zone een duurzaam antwoord biedt op de stijgende populariteit van e-commerce. "Leuvenaars bestellen pakjes en die worden almaar meer op een ecologische manier afgeleverd", zegt Minister van Post, Petra De Sutter (Groen). "Met minder busjes op de baan, is het leuker en gezonder om in de stad te wonen."