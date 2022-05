Burgerbeweging voert actie tegen snelweglawaai in Gent

"We vragen aan minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters (Open VLD) en minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) om een onmiddellijke invoering van een gecontroleerde snelheidsbeperking in en rond Gent", gaat Coopman verder. "Voor personenverkeer zou dit naar 90 kilometer per uur moeten gaan en voor vrachtverkeer naar 70 kilometer per uur."

Volgens Ademruimte zal die snelheidsvermindering op korte termijn voor minder geluidsoverlast, minder fijn stof en meer verkeersveiligheid zorgen. "Bovendien zorgt de lagere snelheid op de snelwegen voor een lager brandstofverbruik en lagere energiekosten", besluit Dirk Coopman.