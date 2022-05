Cabine van vrachtwagen volledig uitgebrand in Wulpen bij Koksijde

Rond 7 uur merkte de chauffeur van een koeltransport plots op dat er brand was uitgebroken achteraan de cabine. Hij stond naast de weg geparkeerd aan de Toekomstlaan, op een parking, vlak aan de afrit van de E40. Daar brengen elke avond en nacht heel wat vrachtwagen de nacht door. De chauffeur belde zelf de hulpdiensten. Maar zij konden niet veel meer redden. De cabine brandde volledig uit en ook de aanhangwagen is zwaar beschadigd. Een grote rookpluim was kilometers ver zichtbaar.

Volgens de eerste vaststellingen van de politie zou de brand ontstaan zijn door kortsluiting in de cabine of in het motorcompartiment.