Over 5 jaar zijn er 40.000 plaatsen te veel in het basisonderwijs en 45.000 te weinig in het secundair  

Als er zoals in de voorspellingen over vijf jaar zo'n 40.000 leerlingen minder in het basisonderwijs zitten, zullen er daar ook minder leraren nodig zijn. Uit onderzoek blijkt dat de wervingsbehoefte in het kleuteronderwijs op korte termijn relatief stabiel blijft door de leerlingendaling en de hervorming van de eindeloopbaan. Voorspellingen op langere termijn zeggen dan weer dat er over enkele jaren in het kleuteronderwijs opnieuw een belangrijke groei in aanwervingsbehoefte aankomt.

In het lager onderwijs zullen er de komende jaren minder leraren nodig zijn in vergelijking met de afgelopen jaren. Maar door de dalende instroom in de lerarenopleiding blijft het dus zelfs bij een licht dalende aanwervingsbehoefte een uitdaging om voldoende leraren voor de klas te krijgen. Dat staat zo in het "onderzoek voor onderwijspersoneel in Vlaanderen 2018-2028".

In het secundair onderwijs daarentegen, zullen er door de leerlingenstijging een heel pak leerkrachten extra gezocht moeten worden. Volgend schooljaar is er zo al een aanwervingsbehoefte van 4.736 voltijdse leerkrachten voorspeld. Dat is maar liefst 49 procent meer in vergelijking met vijf jaar geleden. "Gekoppeld aan een dalend aanbod vanuit de lerarenopleiding betekent dit een grote uitdaging voor het beleid", klinkt het. Recent zijn er wel al een aantal maatregelen genomen om daarop te anticiperen zoals bijvoorbeeld de hervorming van de lerarenopleiding en een campagne om het lerarenberoep te promoten.