Het is Internationale Dag van de Geleidehond: "De vraag naar meer honden blijft groot"

Na ongeveer een jaar start de hond zijn opleiding in het trainingscentrum. Eerst wordt er verder gewerkt aan de basiscommando’s zoals zit, lig, maar ook ‘touch’ waarbij de hond zelf contact zoekt met het baasje door hem of haar aan te raken. Zo hoeft het baasje niet in de wilde weg rond te zwaaien om de hond te vinden. Ze leren vooral dat ze een geheel vormen met hun instructeur wanneer ze hun harnas dragen. Ze leren ook obstakels vermijden en aangeven. En verder wordt er intens gesleuteld aan gewenning van prikkels.



Belangrijk om te weten is dat de honden niet mogen afgeleid worden, hierdoor kunnen ze hun baasje in gevaar brengen. Je mag dus enkel contact maken met het baasje als je ze ergens tegenkomt.

Een andere uitdaging voor de honden is als ze een commando moeten weigeren bij een gevaarlijke situatie. Als de geleidehond gebruiker vraagt om door te lopen en de straat over te steken op het moment dat er een auto of een fietser aankomt, dan moet de hond dit commando weigeren. Hij doet dit door te blijven wachten of door zichzelf voor de persoon te plaatsen, waardoor de persoon merkt dat het niet veilig is.