De euro zakt naar het laagste peil in vijf jaar tijd onder de schaduw van Oekraïne en de sterke dollar

Een euro is vandaag net ietsje meer waard dan 1,06 dollar. Net voor de Russische invasie in Oekraïne was dat 1,13 dollar. Sindsdien is de euro nog verder verzwakt, maar in feite was die trend ook voor de oorlog al bezig, zij het meer gestaag. Vandaag is de koers van de euro tegenover de dollar zelfs lager dan tijdens de eerste lockdown van de coronacrisis precies twee jaar geleden.