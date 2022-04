Inwoners van Rukkelingen-Loon halen slag thuis: deskundige moet oorzaken gebarsten huizen achterhalen

Sinds 2019 hebben de inwoners van Rukkelingen-Loon te maken met barsten in hun huizen en grondverzakkingen. Volgens de inwoners wordt die schade veroorzaakt door de nabijgelegen waterwinning door De Watergroep in Bovelingen, in Heers. Volgens de bewoners heeft De Watergroep de afgelopen jaren niet genoeg rekening gehouden met de droogtes en teveel water opgepompt uit de krijtlaag. Daardoor verdween ook het water uit de bovenliggende grondlaag en dat zou gezorgd hebben voor verzakkingen en scheuren in de verschillende woningen. Doordat het grondwater tot negen meter is gezakt, staan beken droog en heeft ook het nabijgelegen Hornebos heel hard te lijden door het gebrek aan voldoende water in de ondergrond.