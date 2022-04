De VS en Rusland wisselen gevangenen uit, ondanks de oorlog blijven de contacten tussen beide landen open

Dat is ook normaal, ook tussen landen die met elkaar overhoop liggen en soms zelfs in oorlog zijn. Ook in die omstandigheden blijven er contactlijnen, zowel rechtstreeks als via andere landen of instellingen. Dat gebeurt dan wel bijna altijd in stilte en buiten het zicht van de camera's.

Zelfs landen die elkaar naar de keel vliegen, kunnen immers nog altijd enkele gemeenschappelijke belangen hebben. Het kan dan gaan over klimaat, de strijd tegen criminaliteit of terrorisme, het behoud van het mondiale economische systeem, de vrijlating van hun onderdanen, maar vooral ook het beheersen van een escalatie in een conflict. escaleren van een conflict in een open oorlog die voor beiden verwoestend zou zijn. Zo zou de Amerikaanse stafchef zijn Chinese collega geruststeld hebben dat er geen aanval zou komen in de laatste dagen van president Donald Trump.