Demir en Crevits beloven na miskleun met Abdij van Averbode meer uitleg voor boeren die moeten stoppen wegens stikstof

Tijdens een gedachtewisseling in het Vlaams Parlement is Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir kort ingegaan op het dossier Averbode. Volgens haar heeft de abdij inderdaad in 2014 een oranje score gekregen en kreeg het bedrijf aanvankelijk een vergunning voor een uitbreiding met daarbij bijna een verdrievoudiging van het aantal dieren.

"Nadien is er een herberekening gebeurd en is er een herziening gekomen naar code rood, legt minister Demir uit. Hoe komt dit nu? Oorspronkelijk waren er namelijk 135 bedrijven als rood aangemerkt. Maar na een herberekening in 2015 is dit aantal teruggebracht naar 58. De herberekening gebeurde door de zogenoemde zoekzones te verschuiven. Door die zones te verschuiven zijn drie bedrijven - die voordien oranje waren - rood geworden. De Abdij van Averbode is daar één van.”

Om die beslissing mee te delen, heeft de Vlaamse Landmaatschappij op 22 september 2015 telefonisch contact opgenomen met het landbouwbedrijf van de Abdij van Averbode om te melden dat het een rode score kreeg, legt minister Demir uit.