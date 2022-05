Dendermonde legt 200 extra bussen in op dag van Ros Beiaard

Bezoekers moeten trouwens geen ticket kopen voor de pendelbussen. "De busritten zijn gratis, omdat we een goede 100.000 bezoekers verwachten", gaat de schepen verder. "De parkings snel vol staan. En zo willen we mensen motiveren om met het openbaar vervoer te komen."

"Mensen die dichtbij wonen, komen beter met de fiets te komen", zegt Meremans. "En wie ver buiten Dendermonde woont, adviseren we om met de trein te komen. Zo geraak je niet alleen sneller in Dendermonde, het is ook gewoon een veel duurzamere vorm van mobiliteit."