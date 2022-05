DOVO maakt granaat uit Tweede Wereldoorlog onschadelijk in Kuringen

De granaat werd rond 13 uur toevallig ontdekt, tijdens graafwerkzaamheden aan een bedrijf in de Albertkanaalstraat in Kuringen. DOVO heeft het springtuig om 15.45 uur gecontroleerd laten ontploffen, in een weide in de Schabbestraat, even verderop. In de buurt worden geregeld bommen en granaten gevonden, Kuringen en Hasselt werden in 1944 zwaar gebombardeerd.