Scherpenheuvel viert 100 jaar basiliek en Kroningsfeesten: "Kroon Maria gemaakt van geschonken juwelen" 

Op 1 mei start in het bedevaartsoord Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel traditioneel het bedevaartseizoen, maar er is meer. 2022-2023 is voor het bedevaartsoord ook een jubileumjaar. Op 25 augustus 2022 zal het 150 jaar geleden zijn dat het genadebeeld van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel op vraag van paus Pius IX werd gekroond.

“Iedere 25 jaar herdenken we dit feestelijk met de Kroningsfeesten”, zegt pastoor Luc Van Hilst. “Het is voor ons een uitdrukking van onze dankbaarheid. Niet alleen omdat er toen al zoveel mensen naar Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel kwamen, maar nog altijd.” Op een schilderij in een zijkapel van de basiliek kunnen we zien hoe het beeldje een kroontje kreeg, en datzelfde kroontje staat nu nog altijd op het genadebeeld. Het kroontje werd geschonken door de paus. "Wat het zo uitzonderlijk maakt, is dat de paus zelf het beeldje geschonken heeft”, legt de pastoor verder uit. “Het is toen ook heel fel gevierd in open lucht met een altaar dat voor de basiliek werd geplaatst, want er was een enorme volkstoeloop.”