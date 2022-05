Dubolimburg start campagne: "Weg met asbest"

Tot eind jaren '80 werd asbest nog veel gebruikt in de bouwsector, voornamelijk in dakbedekking, maar ook in het isolatiemateriaal rond buizen en zelfs in badkamer- of keukenkastjes. "Ik denk maar aan de golfplaten die vaak gebruikt werden", vertelt gedeputeerde van Milieu Bert Lambrechts (N-VA). "Ik denk dat er daar nog heel veel van zijn in Limburg. We willen de Limburgers motiveren om die te verwijderen"

Als asbestvezels vrijkomen, dan kunnen die longvlieskanker veroorzaken. Daarom is het belangrijk om dat asbest veilig te verwijderen, bij sloop- of renovatiewerken. Er zijn firma's die daarin gespecialiseerd zijn. Limburgers die daar een beroep op willen doen, kunnen daar een premie voor aanvragen bij Dubolimburg. Ook wie twijfelt of hij asbest in zijn huis heeft, kan voor advies terecht bij Dubolimburg.