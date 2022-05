Er slingert minder zwerfvuil rond in de Westhoek en aan de kust: Meer zwerfvuilacties op eigen initiatief

Vorige maand werd bijna 20.000 kilo zwerfvuil verzameld tijdens een grootschalige opruimactie. Dat is omgerekend bijna 6 kilo per kilometer berm. 7 jaar geleden, toen de zwerfvuilactie voor het eerst georganiseerd werd, was dat nog 8 kilo. Jaarlijks wordt de grootschalige opruimactie georganiseerd door de afvalintercommunale IVVO. Zij roepen alle verenigingen die actief zijn aan de kust en de Westhoek op om mee te doen. Wie mee afval raapt, krijgt een vergoeding.

Volgens Valentijn Despeghel, voorzitter van de afvalintercommunale IVVO, ligt die dalende trend aan verschillende zaken. De cijfers willen niet noodzakelijk zeggen dat er minder afval op de grond werd gegooid, maar ook dat er meer spontaan wordt opgeruimd. "We hebben meer vrijwilligers die wekelijks op tour gaan of zelf acties organiseren. Als die wekelijks heel wat zwerfvuil opruimen dan is er minder afval aanwezig tijdens de grote opruimactie. Daarnaast stellen we vast dat de sensibilisering ook werkt. Sommige soorten afval zien we beduidend minder opduiken."