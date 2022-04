Europa denkt na over sancties voor Russische olie: wat ligt op tafel en zullen we dat voelen aan de pomp?

Van de Graaf vindt dat Europa in een noodtoestand verkeert. “Dan mogen uitzonderlijke maatregelen op tafel liggen. Wat we nu in België hebben gedaan, is de accijnzen op brandstoffen verlagen. Daardoor zijn we niet minder brandstof gaan verbruiken, maar zijn we afgeschermd van de hoge prijzen. Dat houdt het verbruik net in stand. Cru gesteld is dat een subsidie aan Poetin.”