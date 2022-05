Freddy De Kerpel geeft bewegingstips aan ouderen in Gents ziekenhuis voor Week van de Valpreventie

Het AZ Sint-Lucas in Gent kreeg vandaag een bezoek van voormalig bokskampioen Freddy De Kerpel, in het kader van de Week van de Valpreventie. De Kerpel had enkele bewegingstips voorbereid voor de oudere patiënten, zodat ze fit blijven. "Want als je fit blijft, is het risico dat je valt een pak kleiner", stelt hij.