Frituur in Opwijk voelt hogere prijzen: "In 31 jaar prijzen voor olie en vet nog nooit zo hoog geweest"

Overal is frituur- en andere olie schaars geworden. In sommige winkels is er geen olie meer, en in andere is de verkoop beperkt tot maximum twee flessen per klant. Ook bij Frituur De Ring in Opwijk voelen ze die hoge prijzen en schaarste: "Er is nog wel aan te komen, maar het heeft zijn prijs”, zegt uitbaatster Hilde. “We hebben bijvoorbeeld wel van een plaatselijke vereniging de vraag gekregen of wij voor hun eetfestijn op het einde van de maand geen olie konden leveren via onze leveranciers, omdat zij aan geen olie meer konden komen. En we hebben ze nu in contact gebracht met onze leveranciers.”