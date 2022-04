Meerderheidscoalitie in Boortmeerbeek komt op de helling te staan na fusieperikelen

De partij kondigde dit standpunt al aan op de gemeenteraad van afgelopen maandag, maar die boodschap ging verloren in het strijdgewoel. (Maandag tijdens de gemeenteraad protesteerden honderden misnoegde inwoners bij het gemeentehuis, nvdr.) "Ja, we gaan hiermee in tegen onze coalitiepartner Open VLD, maar het is niet omdat wij een coalitie vormen dat we geen eigen standpunt mogen innemen", vindt Crol. Of dit standpunt de meerderheid onder druk zet in Boortmeerbeek? "Dat zullen we de komende dagen nog zien, dat zal nog moeten blijken. We hebben nog heel wat te bespreken."