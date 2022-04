Is ons land voorbereid als Rusland de gaskraan volledig dichtdraait?

Of Rusland België in het vizier zal nemen, is afwachten. “De Russen willen een signaal geven zonder al te veel in eigen vlees te snijden. Daarom pikken ze er landen als Polen en Bulgarije uit, daar verliezen ze weinig geld aan”, duidt energie-expert en VRT-journalist Luc Pauwels. “In die optiek kan België als kleine afnemer interessant voor hen zijn om te sanctioneren. Al lijkt me eerder dat ze België ongemoeid zullen laten. Via onze LNG-terminals in Zeebrugge passeert gigantisch veel Russisch gas naar China, waarvoor Rusland een contract met gasnetbeheerder Fluxys is aangegaan. Wij kunnen óók contracten verbreken als het moet.”