Genk bouwt nieuw kunstenatelier op C-Mine

Kunstenaars kunnen in het nieuwe atelier werken en wonen. Er komt een plek voor tentoonstellingen en voor ontmoetingen, met daarrond een tuin voor de kunstenaars en bezoekers van C-Mine. “We linken artiesten die er werken met de tentoonstellingsruimte”, vertelt cultuurschepen Anniek Nagels (CD&V). “Het is een innovatief concept omdat twee vroegere kunstorganisaties fuseren en er samenwerken onder de naam Jester. In de nieuwe ruimte zullen ze elkaar kunnen kruisbestuiven. Da’s een ideale manier om kunst te maken, maar ook voor de Genkenaar om het te kunnen beleven.”