100 jaar Toots Thielemans: hoe zijn “mondmuziekske” en "Bluesette" de wereld veroverden 

"De sleutel tot het succes is de schijnbare eenvoud", verklaart Bart Cornand, jazzjournalist bij Knack. "Als je het probeert te spelen merk je dat er niets vanzelfsprekend is aan "Bluesette", maar de melodie is wel meezingbaar. Toots zat tot over zijn oren in de jazz, maar dat het geen zwaar jazzstuk is geworden, duidt op een open geest. Het is echt deel geworden van het grote boek van jazzstandards."