Honden voortaan toegelaten op Oostendse begraafplaatsen: "Ze spelen belangrijke rol in verwerking van rouwproces"

“Ik vind de maatregel handig”, zegt Cindy, bazin van een chihuahua uit Oostende. “Dieren hebben ook gevoelens. Mensen met manieren gaan het ook net houden. Je laat de hond toch ook niet toe tegen een auto of een gevel te plassen. Misschien is controle wel noodzakelijk. Al is het niet mogelijk daar iemand de hele dag te laten staan om toezicht te houden.

“Ik ben er geen voorstander van omwille van de rust en de sereniteit”, aldus Oostendenaar Jan. “Al is het misschien mogelijk een uitzondering te maken voor kleinere honden. Ik vrees dat mensen hun honden zullen laten loslopen. Honden moeten wel aan de leiband, maar ik vrees dat dat niet gerespecteerd zal worden.”

“Wij hebben twee honden en ze liggen ons heel nauw aan het hart,” vertelt Lies. “Ik sta volledig achter die beslissing. Die pipi en kaka heb je zelf in handen. Je moet erop voorbereid zijn en voldoende poepzakjes bijhebben.”

“Ik vind het persoonlijk niet kunnen “, vult Jeroen aan. Hij is de fiere baas van een bordercollie. “Ik zou honden gewoon thuislaten. Een uitzondering misschien wanneer het om de hond gaat van de overledene zelf. Er zijn trouwens mensen die schrik hebben van honden omdat ze er iets mee hebben meegemaakt.”