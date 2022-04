ISVAG moet helemaal opnieuw beginnen met aanvragen van vergunning voor nieuwe afvaloven in Wilrijk

De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigde vorige week de omgevingsvergunning van de bestaande installatie van ISVAG in Wilrijk en van de nieuwe. Wat de nieuwe installatie betreft, wil minister Demir dat ISVAG een volledig nieuw dossier opstelt, meldt ze in een persbericht. Over de bestaande installatie zal ze de komende weken beslissen.