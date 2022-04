Ophef in Nederland: tv-gezicht Johan Derksen biecht op dat hij ooit "kaars in bewusteloze vrouw stak"

In Nederland is beroering ontstaan na uitspraken van voormalig voetbalanalist en profvoetballer Johan Derksen (73) in de talkshow “Vandaag Inside”. Daarin biechtte hij op dat hij, toen hij 22 was, een kaars in een bewusteloze vrouw heeft gestoken. Zelf vindt hij niet dat hij zijn excuses moet aanbieden, zijn werkgever Talpa gaat zo snel mogelijk met hem in gesprek.