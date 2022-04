Johnny de Mol stopt als presentator talkshow na beschuldiging van seksueel misbruik

Johnny de Mol is een Nederlandse acteur, zanger, programmamaker en presentator. Hij is de zoon van John de Mol jr. (de grote baas van Talpa en bedenker en producer van "The voice of Holland") en Willeke Alberti en de neef van Linda de Mol. Haar -intussen- ex-partner Jeroen Rietbergen werd begin dit jaar beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag door kandidaten van "The voice of Holland". In zijn show noemde De Mol Rietbergen toen "een ongelofelijke klootzak". "Het is natuurlijk echt een lul-de-behanger, maar tegelijkertijd moet ik er ook bij zeggen, we houden natuurlijk wel van hem" , voegde hij eraan toe.