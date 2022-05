Langverwachte renovatie aan Kapel van Kerselare kan eindelijk starten

"Iedereen die de kapel bezoekt, merkt dat de restauratie nodig was", zegt minister van Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA). "Een studie wees eerder al uit dat er zeker geen probleem is met de stabiliteit van de kapel. Vooral de betonstructuur van de kapel is in slechte staat. Zelfs de bewapening van het oppervlakkige beton is al deels zichtbaar, dat moet echt dringend hersteld worden."