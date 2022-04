Koningsdag in enclave Baarle: Nederlanders vieren, Belgen werken voort

De Nederlandse koning Willem Alexander koos de stad Maastricht uit om zijn verjaardag met het volk te vieren. "In Baarle-Nassau is hij nog nooit langsgekomen. Maar daar hopen we verandering in te brengen", zegt burgemeester de Hoon-Veelenturf. "We zijn bezig met de bouw van een nieuw cultureel centrum dat deels op Belgisch en deels op Nederlands grondgebied ligt. Pal op de grens, een unicum. De opening is een mooi moment om ons koningspaar en dat van België uit te nodigen. Dat is nog niet officeel gebeurd maar de intentie is er wel."