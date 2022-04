Kruibeke wil referendum over fusiegesprekken met Beveren: "Luisteren of we die mogen verder zetten"

Volgens burgemeester Van Laere (N-VA) gaat het om een vertragingsmanoeuvre van de oppositie: "SamenvoorKruibeke en D.E.N.E.R.T. willen de oefening die we gemaakt hebben stopzetten en helemaal opnieuw beginnen. Waarschijnlijk zijn ze in snelheid genomen en hadden ze niet verwacht dat de gesprekken al zo vergevorderd zijn, maar dat is nu eenmaal hoe het gaat: het start met informele gesprekken en dan wordt het opengetrokken. We hebben een geïnteresseerde partner gevonden waar we verder mee kunnen spreken, meer dan praten met elkaar is er nog niet gebeurd."